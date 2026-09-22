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Индекс российских гособлигаций вырос на 0,1% в Москве

Индекс российских гособлигаций вырос на 0,1% в Москве

Индекс гособлигаций России вырос на 0,1%, при этом наиболее ликвидные выпуски ОФЗ с фиксированным купоном демонстрируют разнонаправленную динамику: одни снижаются на 0,1%, другие прибавляют 0,1%.

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