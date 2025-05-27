Необъятный Шондонг — самая большая пещера на Земле

Самая глубокая и большая в мире пещера находится во Вьетнаме и называется Шондонг. Она настолько огромна, что в есть своя экосистема, джунгли внутри, озеро и даже облака! Самая большая пещера в мире, которая носит название Шондонг, находится в национальном парке Фонгня-Кебанг во Вьетнаме.