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ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

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Необъятный Шондонг — самая большая пещера на Земле

Необъятный Шондонг — самая большая пещера на Земле

Самая глубокая и большая в мире пещера находится во Вьетнаме и называется Шондонг. Она настолько огромна, что в есть своя экосистема, джунгли внутри, озеро и даже облака! Самая большая пещера в мире, которая носит название Шондонг, находится в национальном парке Фонгня-Кебанг во Вьетнаме.

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