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Полярный медведь установил рекорд: 9 дней без остановки в ледяной воде, проплыв 687 км. Ученые ошарашены его выносливостью

Полярный медведь установил рекорд: 9 дней без остановки в ледяной воде, проплыв 687 км. Ученые ошарашены его выносливостью

Полярные медведи – грозные хозяева Арктики, но даже ученые не ожидали, насколько они выносливы. На одну из представительниц этого вида ученые умудрились установить GPS-трекер и увидели рекордный заплыв: зверь двигался без единой передышки 9 дней подряд.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ДА УЖЖЖЖЖ....слов нет
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23 час.
Karmadon
Фантастика. Нельзя, чтобы эти красавцы вымерли, как мамонты. Просто НЕЛЬЗЯ!
Ответить
16 час.
Элеонора Коган
Жаль Машку, надо что-то делать. Надо их спасти.
Ответить
16 час.
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