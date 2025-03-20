Полярный медведь установил рекорд: 9 дней без остановки в ледяной воде, проплыв 687 км. Ученые ошарашены его выносливостью

Полярные медведи – грозные хозяева Арктики, но даже ученые не ожидали, насколько они выносливы. На одну из представительниц этого вида ученые умудрились установить GPS-трекер и увидели рекордный заплыв: зверь двигался без единой передышки 9 дней подряд.
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