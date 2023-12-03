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Собчак выложила в сеть запрещённый в России фильм «Сказка» Александра Сокурова

Ранее в выдаче прокатного удостоверения ему отказало министерство культуры. На YouTube канале телеведущей Ксении Собчак появился фильм Александра Сокурова «Сказка», прокат которого в России запретило министерство культуры.

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Комментарии
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АМ
Артур Муселимян
Эту собачатину надо сажать. Вообще удила закусила.
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7 час.
КЗ
Клавдия Золотых
Ксюша ты МОЛОДЕЦ!!! сколько можно затыкать рты простому народу или сажать в каталажку!!!
Ответить
1 мин.

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