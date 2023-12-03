Собчак выложила в сеть запрещённый в России фильм «Сказка» Александра Сокурова

Ранее в выдаче прокатного удостоверения ему отказало министерство культуры. На YouTube канале телеведущей Ксении Собчак появился фильм Александра Сокурова «Сказка», прокат которого в России запретило министерство культуры.
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