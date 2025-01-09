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Масштабное контрнаступление на Курщине - "потеря" 2,5 км за сутки. Три очага тяжелейших "мясных" боёв. Новые резервы ВСУ. Потери колоссальны

Масштабное контрнаступление на Курщине - "потеря" 2,5 км за сутки. Три очага тяжелейших "мясных" боёв. Новые резервы ВСУ. Потери колоссальны

Рождественский "контрнаступ" ВСУ захлебнулся. За последние дни на Курщине противник понёс колоссальные потери в живой силе и технике, однако продолжает, по данным военкоров, стягивать новые резервы.

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