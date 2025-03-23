Под шумок украинского конфликта Россия укрепилась на Ближнем Востоке

Людмила Лиханова

Только, мягко говоря, близорукий не видит КАК Росси внутренне укрепляется или не хочет видеть. Легко ведь, сидя на диванчике и попивая пивко с умным видом всё и вся критиковать. Молодцы, мОлодцы, ничего не умеющие кроме как умничать. Браво !