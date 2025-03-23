ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Как же торжествовали еврочинуши, когда в Сирии свергли Асада, и его войска разбежались.
Под шумок украинского конфликта Россия укрепилась на Ближнем Востоке
Комментарии
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генрих кан
Полностью согласен.
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13 час.
Михалыч
А внутреннее укрепление неважно?!
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11 час.
Людмила Лиханова
Только, мягко говоря, близорукий не видит КАК Росси внутренне укрепляется или не хочет видеть. Легко ведь, сидя на диванчике и попивая пивко с умным видом всё и вся критиковать. Молодцы, мОлодцы, ничего не умеющие кроме как умничать. Браво !
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4 час.
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