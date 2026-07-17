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Известия: АФТ попросила Центробанк ускорить подготовку закона об открытых API

Известия: АФТ попросила Центробанк ускорить подготовку закона об открытых API

Ассоциация "ФинТех" (АФТ), совместно с другими участниками рынка, попросила Банк России ускорить подготовку закона об открытых API, который позволит быстрее развивать мультибанкинг и объединять счета из разных банков в одном приложении.

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