Известия: АФТ попросила Центробанк ускорить подготовку закона об открытых API

Ассоциация "ФинТех" (АФТ), совместно с другими участниками рынка, попросила Банк России ускорить подготовку закона об открытых API, который позволит быстрее развивать мультибанкинг и объединять счета из разных банков в одном приложении.
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