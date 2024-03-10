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Зайцы, птицы и цветы полностью опровергли прогноз метеорологов на весну-24

Зайцы, птицы и цветы полностью опровергли прогноз метеорологов на весну-24

Вслед за аномально снежной зимой в Подмосковье пришла непредсказуемая весна. Хотя синоптики предсказывали, что из-за обилия снега температурный фон в марте будет ниже климатической нормы, у природы, по-видимому, свои резоны.

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