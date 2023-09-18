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В Госдуме ожидают падения цен на топливо в России

В Госдуме ожидают падения цен на топливо в России

Зампред комитета по экономической политике Кирьянов предрекает меры «ручного управления».Если не помогут привычные инструменты экономической политики, то правительство может принять меры по ручному управлению ценообразованием на топливо в России.

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