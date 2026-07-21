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Два лагеря Шампани: битва стилей и философий

Два лагеря Шампани: битва стилей и философий

Что общего у шампаниста и скульптора, которому досталась испорченная глыба каррарского мрамора? Кто такие негоцианты и кто такие рекольтанты — и почему им легко ужиться на небольшом клочке земли? Павел Шинский — фотохудожник, генеральный директор CCI France Russie и основатель «Винного атласа России» — рассказывает, как большие дома и независимые виноделы нашли в строгих правилах Шампани каждый свою свободу.

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