Два лагеря Шампани: битва стилей и философий

Что общего у шампаниста и скульптора, которому досталась испорченная глыба каррарского мрамора? Кто такие негоцианты и кто такие рекольтанты — и почему им легко ужиться на небольшом клочке земли? Павел Шинский — фотохудожник, генеральный директор CCI France Russie и основатель «Винного атласа России» — рассказывает, как большие дома и независимые виноделы нашли в строгих правилах Шампани каждый свою свободу.