Россияне смогут оформлять заказы на препараты по рецепту с помощью биометрии

Оформление рецептурных препаратов онлайн станет возможным при помощи биометрических данных покупателя, об этом в четверг, 14 декабря, заявили в Центре биометрических технологий (ЦБТ) – операторе Единой биометрической системы.
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