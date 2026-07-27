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Водила

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Почему педаль сцепления проваливается ниже тормоза и как это исправить без замены узла

Почему педаль сцепления проваливается ниже тормоза и как это исправить без замены узла

Каждый раз, садясь за руль, я подсознательно считываю геометрию педального узла. И однажды утром привычная картина мира рухнула: педаль сцепления будто бы ушла в пол, оказавшись заметно ниже площадки тормоза.

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