Popcaketv

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АРМИ смогут покормить BTS и уложить их спать

АРМИ смогут покормить BTS и уложить их спать

Если тебе больше двадцати лет, то ты точно помнишь детскую игру «тамагочи». Эта игрушка, где нужно выращивать своего виртуального питомца.

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