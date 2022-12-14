Русская армия обнаружила позиции ВСУ с помощью фонариков — РИА Новости

Место дислокации украинских боевиков было обстреляно из автоматических станковых гранатомётов.Офицер армии России рассказал в интервью РИА Новости, что русские войска смогли обнаружить позиции ВСУ на Купянском направлении по свету фонариков.
Место дислокации украинских боевиков было обстреляно из автоматических станковых гранатомётов.Офицер армии России рассказал в интервью РИА Новости, что русские войска смогли обнаружить позиции ВСУ на Купянском направлении по свету фонариков.
Свежие комментарии