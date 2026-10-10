Комик Евгений Чебатков признался, чем ему не угодила жена-актриса

Чебатков дал откровенное интервью, в котором намекнул на то, что у них с супругой разные темпераменты, поэтому острых моментов в совместной жизни им не избежать.
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