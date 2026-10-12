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Регионы России

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Число людей в условиях крайней бедности достигло 1,2 миллиарда

Число людей в условиях крайней бедности достигло 1,2 миллиарда

Число людей, живущих в условиях крайней бедности, впервые с 2010 года выросло и достигло 1,2 миллиарда человек, сообщает Программа развития ООН (UNDP).

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