К 50-летию калужского совета ветеранов выпустили книгу "От истоков до наших дней"

В Калуге презентовали книгу, посвящённую истории городского совета ветеранов. В ней представлены биографии калужан - участников Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, стоявших у истоков создания совета ветеранов.
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