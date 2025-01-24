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К 50-летию калужского совета ветеранов выпустили книгу "От истоков до наших дней"

К 50-летию калужского совета ветеранов выпустили книгу "От истоков до наших дней"

В Калуге презентовали книгу, посвящённую истории городского совета ветеранов. В ней представлены биографии калужан - участников Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, стоявших у истоков создания совета ветеранов.

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