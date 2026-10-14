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Ошибки Chery Tiggo 7/Pro/Max/: сам себе диагност

Chery Tiggo 7 даёт сбои в работе не больше и не меньше, чем другие иномарки. Самые слабые элементы цепи управления автомобилем – это датчики, электронные блоки, разъёмы, электропроводка.

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