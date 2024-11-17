Медведев раскрыл условия, при которых завершится российско-украинский конфликт

МОСКВА, 17 ноября, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале отметил, что США продолжают активно поддерживать конфликт на Украине, наращивая поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в условиях антироссийских санкций.
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