«Дорога жизни»: что даст России расширение пропускных возможностей БАМа

Выступая на пленарном заседании девятого Восточного экономического форума, президент Путин назвал Дальний Восток флагманом развития российской экономики в новой глобальной реальности и уделил большое внимание развитию транспортной инфраструктуры в данном регионе.
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