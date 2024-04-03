Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Вот мигрантам и работа нашлась.Путин предложил п...
  • Святогор Князев
    Депутаты дебилы, это противоречит положению Конституции о неприкосновенности жилища. Сами плюют на закон, а потом воз...На сколько увелич...
  • lady lyudmila
    Очень жаль. Упокойтесь с миром . Хорошая актриса была.Народная артистка...

Экс-мэр Славгорода, который на бегу разбрасывал деньги, потребовал компенсацию

Экс-мэр Славгорода, который на бегу разбрасывал деньги, потребовал компенсацию

Сергей Горбунов посчитал, что, например, компенсация морального вреда должна составить 10 тысяч рублей за день Бывший глава Славгорода Сергей Горбунов, которого осудили почти девять лет за взятку, потребовал от администрации города и собрания депутатов выплатить ему недополученную зарплату и компенсировать моральный вред, пишет altapress.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх