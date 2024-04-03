Экс-мэр Славгорода, который на бегу разбрасывал деньги, потребовал компенсацию

Сергей Горбунов посчитал, что, например, компенсация морального вреда должна составить 10 тысяч рублей за день Бывший глава Славгорода Сергей Горбунов, которого осудили почти девять лет за взятку, потребовал от администрации города и собрания депутатов выплатить ему недополученную зарплату и компенсировать моральный вред, пишет altapress.