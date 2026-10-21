В Питкярантском округе музейная коллекция «Кирпичного дворика» пополнилась редкими экспонатами. В дар краеведческому клубу «Оберег» были переданы старинные бутылки из-под вина, датируемые концом XIX столетия.
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