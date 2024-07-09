В России готовят проект "управляемого найма" мигрантов: Начались обсуждения

Власти обсуждают развитие рынка труда в России за счёт "повышения управляемости найма" мигрантов.По данным РБК, такой федеральный проект вошёл в рабочую версию национального проекта "Кадры", которая демонстрировалась в июне на одном из межведомственных совещаний под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.