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В России готовят проект "управляемого найма" мигрантов: Начались обсуждения

В России готовят проект "управляемого найма" мигрантов: Начались обсуждения

Власти обсуждают развитие рынка труда в России за счёт "повышения управляемости найма" мигрантов.По данным РБК, такой федеральный проект вошёл в рабочую версию национального проекта "Кадры", которая демонстрировалась в июне на одном из межведомственных совещаний под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

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