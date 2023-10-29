В Самарской области сельским учителям компенсируют плату за свет

Самарская губернская дума приняла поправки в закон "О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Самарской области".
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