Huawei и HP помирились: компании договорились совместно использовать технологии Wi-Fi

Соглашение ставит точку в патентном споре между компаниями Huawei и американская компания HP заключили глобальное многолетнее соглашение о взаимном лицензировании патентов, связанных с технологиями Wi-Fi.
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