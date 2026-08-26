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Huawei и HP помирились: компании договорились совместно использовать технологии Wi-Fi

Huawei и HP помирились: компании договорились совместно использовать технологии Wi-Fi

Соглашение ставит точку в патентном споре между компаниями Huawei и американская компания HP заключили глобальное многолетнее соглашение о взаимном лицензировании патентов, связанных с технологиями Wi-Fi.

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