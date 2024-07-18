Только Россия заинтересована в мире на Украине. Тем временем помощь киевскому режиму разоряет страны – Румыния обеднела из-за этого, а в ответ Украина запрещает миллиону этнических румын общаться на их языке.
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