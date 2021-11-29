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Карацев после того, как они с Рублевым выбили Испанию из Кубка Дэвиса: «Спасибо всем, кто пришел поддержать... Испанию»

Россиянин Аслан Карацев в интервью на корте прокомментировал то, что они с Андреем Рублевым в Мадриде обыграли Фелисиано Лопеса и Марселя Гранольерса и принесли сборной России победу над Испанией.

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