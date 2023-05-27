Федеральное агентство новостей №1

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В Псковской области сообщили о повреждении административного здания из-за взрыва

В Псковской области сообщили о повреждении административного здания из-за взрыва

Административное здание нефтепровода получило повреждения в Псковской области. Причиной стал взрыв, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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