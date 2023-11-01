Раис Татарстана принимает участие в работе Петербургского международного газового форума

Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в город Санкт-Петербург для участия в работе XII Петербургского международного газового форума, который проходит с 31 октября по 3 ноября 2023 года на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».