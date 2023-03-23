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Большинство россиянок хотят иметь не более двух детей

Большинство россиянок хотят иметь не более двух детей

Подавляющее большинство россиянок хотят иметь не более двух детей, свидетельствуют данные Росстата. Центр провел исследование, в рамках которого изучил репродуктивные планы граждан России.

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