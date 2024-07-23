Знаете, почему европейцы на самом деле не едут в Россию?

Stanislav Драгун Однобокая информация Я летал в США. Туда в анкете поболее вопросов и стоимость не малая, при том деньги не возвращаются если в визе отказали без объяснения причин.

Владимир Грачев Кому Россия интересна, он любит и знает её историю, он переживает за её народ, тот находит возможность и, преодолев ,некоторые трудности в Россию приезжает.