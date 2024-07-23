Знаете, почему европейцы на самом деле не едут в Россию? Потому что российское правительство делает всё возможное, чтобы сделать этот процесс максимально неудобным и бюрократически обременительным.
Знаете, почему европейцы на самом деле не едут в Россию?
Комментарии
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Stanislav Драгун
Однобокая информация Я летал в США. Туда в анкете поболее вопросов и стоимость не малая, при том деньги не возвращаются если в визе отказали без объяснения причин.
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6 час.
Владимир Грачев
Кому Россия интересна, он любит и знает её историю, он переживает за её народ, тот находит возможность и, преодолев ,некоторые трудности в Россию приезжает.
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2 час.
Alex Nемо
Или вы думаете что при отказе в российской визе кто-то возвращает деньги? Ну таки никто и ничего не возвращает и причины отказа тоже не высвечивают. Проверено на личном опыте и не один раз! Кстати, стоимость туристической визы в Россию равна стоимости визы в США из России.
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2 час.
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