Минобороны показало видео с танком Abrams на Поклонной горе

На выставку трофейной техники НАТО, захваченной российскими войсками в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, на московской Поклонной горе привезли танк Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle американского производства.
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