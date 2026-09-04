Система TITAN переходит в стадию серийного производства

Palantir возглавит производство TITAN за $127 млнСША перевели программу создания системы тактической разведки и целеуказания нового поколения TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node) со стадии прототипирования в фазу серийного производства, выделив на эти цели в общей сложности $ 192 млн.
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