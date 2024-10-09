Арестованный за расправы российский священник связан с криминальным миром

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Священник Станислав Дементеев, военнослужащий Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов, арестованнные в рамках уголовного дела о расправах и похищениях людей в Белгородской области, имеют обширные связи в криминальной среде.