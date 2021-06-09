Республика Крым получила более 288 тысяч доз вакцины против COVID-19

Среда, 9 июня. «Крым 24».На сегодняшний день в республику поступило 288 тысяч 332 дозы вакцины. Об этом сообщил на брифинге по ситуации с предотвращением распространения коронавирусной инфекции министр здравоохранения РК Александр Остапенко.