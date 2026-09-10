На Смоленщине расширят программу диагностики расстройств нейроразвития у детей

С 2025 года в Смоленской области действует пилотный проект, благодаря которому 15 детей стали получать раннюю помощь уже с 9-месячного возраста Пилотный проект по раннему выявлению расстройств нейроразвития у детей за год показал свою эффективность, теперь в Смоленской области планируют расширить обследование детей и увеличить охват с помощью нового проекта.
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