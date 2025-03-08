Индонезия заменяет дизель на СПГ Государственная энергетическая компания PLN активно переводит электростанции на СПГ, снижая зависимость от дизеля и повышая эффективность энергосистемы.
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Индонезия заменяет дизель на СПГ Государственная энергетическая компания PLN активно переводит электростанции на СПГ, снижая зависимость от дизеля и повышая эффективность энергосистемы.
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