Путин не может присвоить Лукашенко звание полковника, заявил Песков

Перепиши текст: «Президент РФ Владимир Путин не может присвоить президенту Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника, поскольку не имеет таких полномочий, они не предусмотрены законом, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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