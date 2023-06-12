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На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию

Разочарование, недоумение, шок, паника — примерно так можно описать реакцию Запада на первые дни "долгожданного контрнаступления Украины", как называли его тамошние СМИ.

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