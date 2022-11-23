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Купившая особняк Евгения Медведева: «Нужно зарабатывать столько денег, с каким количеством счастлив»

Купившая особняк Евгения Медведева: «Нужно зарабатывать столько денег, с каким количеством счастлив»

На прошлой неделе Евгения Медведева отметила день рождения. К своим 23 годам девушка — не только прославленная фигуристка, кумир для армии фанатов, но и успешная бизнесвумен.

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