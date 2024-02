Elden Ring: Shadow of the Erdtree получит свой первый геймплейный трейлер через несколько часовПочти год назад FromSoftware и Bandai Namco анонсировали Elden Ring: Shadow of the Erdtree, и с тех пор интерес к дополнению продолжает расти в геометрической прогрессии, хотя мы до сих пор не видели никаких подробностей… источник.