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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Elden Ring: Shadow of the Erdtree получит свой первый геймплейный трейлер через несколько ...

Elden Ring: Shadow of the Erdtree получит свой первый геймплейный трейлер через несколько ...

Elden Ring: Shadow of the Erdtree получит свой первый геймплейный трейлер через несколько часовПочти год назад FromSoftware и Bandai Namco анонсировали Elden Ring: Shadow of the Erdtree, и с тех пор интерес к дополнению продолжает расти в геометрической прогрессии, хотя мы до сих пор не видели никаких подробностей… источник.

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