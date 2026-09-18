Выборы нужны для победы России, уверен депутат Государственной думы Александр Толмачев. Он подчеркнул, что россияне свободно выражают свою волю, в то время как в других странах граждан часто лишают этого права под абсурдными предлогами.
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