Балерина Волочкова пожаловалась на поведение Лазарева на красной дорожке

Балерина Анастасия Волочкова поделилась своими разочарованиями от поведения певца в своих соцсетях, где она написала, что всегда поддерживала Лазарева, но его поведение на «Золотом граммофоне» заставило ее задуматься о своей поддержке.
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