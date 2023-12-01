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Балерина Волочкова пожаловалась на поведение Лазарева на красной дорожке

Балерина Волочкова пожаловалась на поведение Лазарева на красной дорожке

Балерина Анастасия Волочкова поделилась своими разочарованиями от поведения певца в своих соцсетях, где она написала, что всегда поддерживала Лазарева, но его поведение на «Золотом граммофоне» заставило ее задуматься о своей поддержке.

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