204 беспризорных кошки и собаки отловили в Нижнем Новгороде с начала года

Более 200 бездомных хвостиков отловили на улицах Нижнего Новгорода в этом году. За аналогичный период 2025-го их число составило 273, рассказал глава фонда «Сострадание НН» и директор ветгоспиталя «Зоозащита НН» Владимир Гройсман в беседе с ИА «Время Н».