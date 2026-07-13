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Нижегородская правда

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204 беспризорных кошки и собаки отловили в Нижнем Новгороде с начала года

204 беспризорных кошки и собаки отловили в Нижнем Новгороде с начала года

Более 200 бездомных хвостиков отловили на улицах Нижнего Новгорода в этом году. За аналогичный период 2025-го их число составило 273, рассказал глава фонда «Сострадание НН» и директор ветгоспиталя «Зоозащита НН» Владимир Гройсман в беседе с ИА «Время Н».

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