ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 840 подписчиков

Десантники ВС РФ уничтожили группу пехоты ВСУ при помощи ПТРК «Фагот»

Десантники ВС РФ уничтожили группу пехоты ВСУ при помощи ПТРК «Фагот»

Мобильная противотанковая группа забайкальских десантников ликвидировала группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» на артемовском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх