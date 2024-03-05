Десантники ВС РФ уничтожили группу пехоты ВСУ при помощи ПТРК «Фагот»

Мобильная противотанковая группа забайкальских десантников ликвидировала группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» на артемовском направлении.
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