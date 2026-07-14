Врачи оценили воздействие одного бокала вина в день на здоровье

Кардиохирург Джереми Лондон и профессор эпидемиологии и питания Гарвардской школы общественного здравоохранения Эрик Римм заявили, что вино не увеличивает продолжительность жизни По словам Лондона, ранее считалось, что умеренное употребление алкоголя связано с долголетием, теперь это утверждение находится под большим сомнением.