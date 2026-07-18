В Новосибирске предстанут перед судом четверо молодых людей и три девушки, обвиняемые в мошенничестве

В феврале 2026 года сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области была пресечена противоправная деятельность семерых местных жителей, подозреваемых в дистанционном мошенничестве.
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