Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Кручинин о пребывании на скамейке «Торпедо» с тренерами: «Непривычно, намного больше нервничаешь, чем когда играешь. Интересный опыт»

Алексей Кручинин рассказал об ощущениях от пребывания на скамейке «Торпедо» с тренерами.  Нижегородский клуб обыграл «Спартак» (4:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх