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Татар-информ

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Минниханов посетил Сабантуй в Казахстане

Минниханов посетил Сабантуй в Казахстане

Фото: tatar-congress.org Раис Татарстана Рустам Минниханов, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и делегация республики посетили Республиканский Сабантуй в Петропавловске, сообщает официальный портал Всемирного конгресса татар.

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