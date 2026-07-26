Минниханов посетил Сабантуй в Казахстане

Фото: tatar-congress.org Раис Татарстана Рустам Минниханов, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и делегация республики посетили Республиканский Сабантуй в Петропавловске, сообщает официальный портал Всемирного конгресса татар.
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