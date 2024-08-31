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News.ru: до покупки участка нужно проверить, не находится ли он в охранной зоне

News.ru: до покупки участка нужно проверить, не находится ли он в охранной зоне

Перед приобретением земельного участка необходимо убедиться, что он не находится в охранной зоне, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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