News.ru: до покупки участка нужно проверить, не находится ли он в охранной зоне

Перед приобретением земельного участка необходимо убедиться, что он не находится в охранной зоне, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии